24 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

24 февраля, понедельник

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к форуму «Большой открытый диалог» в Екатеринбурге. О программе форума, количестве участников, федеральных спикерах и актуальности мероприятия для предпринимательского сообщества расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Илья Тыщенко и председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонид Гункевич. VI инвестиционный форум «Большой открытый диалог» пройдет в Екатеринбурге 27 и 28 февраля. Основная тема – «Новые грани нацпроектов: возможности для бизнеса».

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к масленичным гуляниям в Свердловской области. О главных площадках проведения гуляний в Екатеринбурге и Свердловской области, гастрономической, культурной и образовательной программах, а также об особенностях обряда сжигания чучела Масленицы в этом году расскажут директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор парка Маяковского Павел Зубакин, основатель тематического центра «Парк сказов» Наталья Ларионова, генеральный директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева и директор парка «Арамильская слобода» Анастасия Климина. Масленичная неделя пройдет с 24 февраля по 2 марта.

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