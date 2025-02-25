25 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

25 февраля, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10) состоится очередное пленарное заседание.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. С отчетом о работе УМВД по Екатеринбургу перед депутатами выступит начальник управления Виктор Позняк.

10:00 в Невьянском районе (с. Шайдуриха, ул. Ленина, 104) состоится пресс-тур на зимний подсчет диких животных по следам в лесах Свердловской области.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогами акселератора стартапов в сфере креативных индустрий «Новое железо в Екатеринбурге. Об итогах акселератора, представленных проектах и их масштабировании на территории региона, количестве и географии участников, а также о проблемах и точках роста креативного бизнеса расскажут директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, руководитель акселератора «Новое железо» Илья Орлов-Бунин, продюсер акселератора Артем Белоусов, ментор акселератора Никита Гринь и участник акселератора, руководитель проекта культурно-образовательного кластера «Алапаевский железоделательный завод-музей» Никита Камаев.

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