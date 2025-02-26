26 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

26 февраля, среда

В 10:15 на площадке МАОУ СОШ № 300 «Перспектива» (Екатеринбург, ул. Рощинская, 23) состоится региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Основы безопасности и защита Родины» (дисциплина, которая в этом учебном году заменила ОБЖ). Планируется, что в открытии интеллектуального испытания примет участие исполняющая обязанности министра образования и молодежной политики Свердловской области Светлана Тренихина.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией, наркобизнесом и наркомафией. О текущей наркологической ситуации в Свердловской области, способах лечения и мерах профилактики, наиболее громких случаях задержания лиц, распространяющих запрещенные вещества, а также о методах борьбы с наркоманией расскажут главный внештатный специалист психиатр-нарколог Уральского федерального округа, главный врач областной наркологической больницы, к.м.н. Антон Поддубный, главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения Свердловской области, член общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Олег Забродин, заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Анастасия Сафронова и старший дознаватель по особо важным делам отделения организации дознания Уральской оперативной таможни Александр Матюшкин.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Великому посту. О смысле и традициях Великого поста, богослужениях в уральских храмах, а также о духовной поддержке бойцов СВО расскажут настоятель прихода в честь Рождества Христова (с. Чусовое) и прихода во имя Пресвятой Троицы (п. Староуткинск), духовник проекта психологической поддержки военнослужащих и членов их семей протоиерей Виктор Вильчинский и клирик главного храма ЦВО в честь всех святых воинов иерей Вадим Шуманов. Великий пост в 2025 году начнется 3 марта и продлится до 19 апреля.

В 14:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, корпус А, 2 этаж, зал № 1А) начнется рассмотрение уголовного дела в отношении Марины Погадаевой (создав кредитный кооператив, за 10 лет она обманула более тысячи человек на общую сумма почти 500 млн рублей) по апелляционным жалобам осужденной и ее защитников на приговор Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского Свердловской области от 27 августа 2024 года.

В 15:00 состоится очередное заседание городской думы Ревды. Депутаты рассмотрят проект решения о самороспуске думы.

В 19:00 в парадном двусветном зале креативного кластера «Л52» (пр. Ленина, 52) состоится лекция «Ночь на «горе мертвецов»», посвященная экспедиции на знаменитый перевал Дятлова. Спикерами выступят глава экспедиции Александр Федотов и руководитель Фонда памяти группы Дятлова Алексей Коськин. Группа исследователей побывала на легендарном перевале в феврале 2025 года. Участники экспедиции взяли с собой точные копии палатки и печки группы Дятлова. Копии установили на том же месте, где нашли палатку погибшей группы. Современные исследователи провели на месте гибели ночь с 1 на 2 февраля этого года.

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