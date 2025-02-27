27 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

27 февраля, четверг

В 11:00 на аэродроме Логиново начнется тренировка Специального отряда быстрого реагирования Уральской оперативной и Челябинской таможен. Бойцы покажут приемы рукопашного боя и задержание в автомобиле, отработают навыки беспарашютного десантирования, проведут штурм с воздуха, с высоты 9-этажного дома. Отряду спецподразделения помогут летчики Уральского таможенного управления.

В 11:00 в «Синара-центре» (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15/4) начнется VI форум «Большой открытый диалог». Главная тема этого года – «Национальные проекты: перспективы для бизнеса и инвестиционной деятельности». В 11:30 – сессия «Реализация проектов комплексного развития территории и опыта типовых решений: проблемы, предложения, опыт», «Производительность труда и современные производственные технологии», «О проблемных вопросах налогообложения от кадастровой стоимости». В 12:50 – подписание серии соглашений. В 14:00 – открытое заседание Инвестиционного комитета Свердловской области. В 16:00 – пресс-подход, в котором примут участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, депутат Государственной думы РФ Сергей Морозов, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Татьяна Караваева и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. В 16:30 – пленарная дискуссия «Национальные проекты: перспективы для бизнеса и инвестиционной деятельности».

В 12:00 на площадке Дворца культуры железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102) состоится торжественный прием в честь 38-летия основания городской общественной организации ветеранов войны, боевых действий, труда, государственной службы и пенсионеров. Участие в мероприятии примет глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В 15:00 в Екатеринбургском зоопарке отметят Международный день полярного медведя. Пройдет показательное кормление белых медведей Вилюя и Хатанги с необычной подачей, им подарят специальные игрушки.

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