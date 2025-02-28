28 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

28 февраля, пятница

В 10:00 в «Синара-центре» (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15/4) начнется второй день работы VI форума «Большой открытый диалог». 10:00 – работа сессий «Кадры решают все: где найти трудовые ресурсы необходимой квалификации для IT-сферы», «Он же памятник!»: эффективные бизнес-модели по сохранению объектов культурного наследия», «Экономика замкнутого цикла». 12:00 – работа сессий «Государственные меры поддержки и практические инструменты для уральских предприятий при выходе на зарубежные рынки», «Как новые технологии и налоги меняют правила игры», «Возможности российского рынка капиталов для компаний малой и средней капитализации: вызовы и перспективы». 13:45 – работа общественной приёмной. На вопросы владельцев бизнеса ответят руководители министерств и институтов развития.

В 11:00 в общеобразовательной школе № 9 (Ирбит, ул. Мальгина, 27) в рамках Года защитника Отечества состоятся окружные соревнования «Летчик-снайпер» по управлению беспилотными летательными аппаратами, посвященные памяти Героя России И.О. Родобольского.

В 14:00 на площадке технопарка «Университетский» (Екатеринбург, Конструкторов, 5) состоится заседание проектного офиса «Международное молодежное сотрудничество», в рамках которого пройдет Форум возможностей Международного клуба дружбы Свердловской области. Ожидается, что спикерами на мероприятии выступят заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области – директор департамента молодежной политики Денис Протасов, директор Дома молодежи Наталья Лытина. В программе форума запланированы образовательные лекции, мастер-классы и воркшопы. Участниками форума станут 150 иностранных студентов, обучающихся на территории Свердловской области.

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