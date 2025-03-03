3 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

3 марта, понедельник

В 15:00 в гимназии № 120 Екатеринбурга (ул. Степана Разина, 71) состоится Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Ожидается, что в сдаче ЕГЭ по математике базового уровня вместе с родителями выпускников примут участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, исполняющая обязанности министра образования и молодежной политики Свердловской области Светлана Тренихина, заместитель главы Екатеринбурга Константин Шевченко и директор департамента образования администрации города Екатеринбурга Инна Гумбатова. В ходе пробного ЕГЭ взрослые смогут увидеть, как организуется рассадка участников в аудиториях, как выглядят рабочие места участников экзамена, как происходят печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена.

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