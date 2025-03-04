4 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

4 марта, вторник

В 10:20 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) стартует пресс-тур, посвященный школьному питанию. У журналистов будет возможность познакомиться с двумя вариантами рациона для школьников (базовый и по пониженной стоимости), а также с двумя вариантами организации питания: единый рацион – для учеников младшей и средней школы и меню на выбор – для старшеклассников.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов областного конкурса театральных работ и премии «Браво!". О количестве участников, номинациях и особенностях проведения конкурса и премии, а также о наиболее популярных темах театральных постановок расскажут начальник отдела профессионального искусства и художественного образования министерства культуры Свердловской области Елена Трофимова, заместитель председателя Свердловского регионального отделения СТД РФ по организационно-творческим вопросам, исполнительный директор фестиваля «Браво!" Татьяна Стрежнева и музыкальный и театральный критик, член жюри конкурса Лариса Барыкина.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

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