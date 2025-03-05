5 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

5 марта, среда

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI межрегионального фестиваля культур «Мы вместе» в Свердловской области. О программе фестиваля, географии участников и показах фильмов по произведениям Мустая Карима в честь 80-летия Великой Победы расскажут заместитель министра культуры Республики Башкортостан Ринат Гайсин, директор Дома дружбы народов Республики Башкортостан Эльмира Саматова, организатор фестиваля, руководитель Башкирского историко-культурного центра в Свердловской области Светлана Кульмурзина и директор Свердловского областного фильмофонда Светлана Горда.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная исследованию факторов, влияющих на предпочтения молодежи в выборе будущей профессии в Свердловской области. СОСПП, УрФУ и Свердловский областной родительский комитет провели исследование о факторах, влияющих на ребенка при выборе будущей профессии. В результате аналитики выработан ряд рекомендация для правительства Свердловской области, предприятий и колледжей. О проблемах выбора профессии, влиянии семьи на профориентацию детей, наиболее востребованных специальностях на рынке труда и приоритетах подрастающего поколения расскажут исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова, заместитель директора Школы государственного управления и предпринимательства Института экономики и управления УрФУ, профессор, доктор экономических и кандидат социологических наук Анна Багирова и председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

В 13:30 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание в Центр общественного здоровья и медицинской профилактики (ул. 8 Марта, д. 78а/2) отправится постоянная комиссия по социальной защите и здравоохранению. С докладом о проведении диспансеризации сотрудников бюджетной сферы, предприятий и организаций города перед участниками заседания выступит Денис Демидов – заместитель министра здравоохранения Свердловской области.

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