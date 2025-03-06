6 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

6 марта, четверг

В 09:20 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) начнется заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Выездная часть заседания начнется в 10:30 в МАОУ СОШ № 163 (ул. Заводская, 36б), где будет рассмотрен вопрос об организации школьного питания.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную ситуации с заболеваемостью ОРВИ в Свердловской области. Рост заболеваемости ОРВИ фиксируется в Свердловской области: какова эпидемиологическая ситуация на начало весны в регионе? Сколько школ и детских садов закрыто на карантин? Какие рекомендации дают медики по профилактике ОРВИ и гриппа? На эти и другие вопросы ответят: Анжелика Пономарева, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области; Екатерина Туринцева, заведующая детской поликлиникой «Новой больницы»; Анна Овчинникова, заведующая инфекционным отделением № 6 городской клинической больницы № 40. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном Rutube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная анализу состояния репродуктивного здоровья уральцев по итогам 2024 года.О программах по сохранению репродуктивного здоровья женщин и мужчин, основных причинах бесплодия, а также о показателях рождаемости и доступности процедуры ЭКО в Свердловской области расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, главный внештатный специалист-уролог министерства здравоохранения Свердловской области, руководитель областного урологического центра СОКБ № 1 Александр Зырянов и заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Татьяна Снедкова.

В 14:30 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга состоится заседание по иску о признании Березовой рощи в микрорайоне Краснолесье особо охраняемой природной территорией.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам сезона 2024/2025 в Единой лиге ВТБ баскетбольного клуба «Уралмаш». О промежуточных итогах сезона, изменениях в составе команды, подготовке к «Финалу четырех» и планах развития клуба расскажут главный тренер команды Ростислав Вергун, капитан команды Вячеслав Зайцев и разыгрывающий Антон Карданахишвили.

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