7 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

7 марта, пятница

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту VII сезона Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион». О порядке и датах приема заявок на конкурс, номинациях и нововведениях этого года, специальных призах, а также о культурной значимости премии для региона расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, директор Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Титова, автор идеи и секретарь премии, сотрудник Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Евгений Иванов, литературные критики, члены жюри VII сезона премии Валерия Пустовая и Иван Родионов.

В 14:00 в монастыре святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме состоится торжественная встреча иконы с мощами святой блаженной Матроны Московской.

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