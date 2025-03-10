10 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

10 марта, понедельник

В Екатеринбурге состоится открытие «УГМК Арены». В программе: утренние «раскатки» команд «Автомобилист» и ЦСКА (Москва); с 13:30 до 15:00 – пресс-тур по новой арене; пресс-подход с участием руководителей КХЛ и ХК «Автомобилист»; 19:00 – матч «Автомобилист» – ЦСКА

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Управления архивами Свердловской области в 2024 году. Об основных итогах работы управления в 2024 году, международном и региональном межведомственном взаимодействии архивов в рамках празднования 80-летия Великой Победы, а также о планах на 2025 год расскажет начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тараборин.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная работе над этно-оркестровым проектом джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии «Из варяг в греки». Об идее и смыслах проекта, совместном опыте работы экспертов из Москвы и Екатеринбурга, а также о популяризации этнической музыки расскажут начальник отдела профессионального искусства и художественного образования министерства культуры Свердловской области Елена Трофимова, директор Свердловской государственной детской филармонии, заслуженный работник культуры РФ Людмила Скосырская, руководитель джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии, заслуженный работник культуры РФ Марина Макарова и дирижер Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова, автор и дирижер проекта Дмитрий Волосников.

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