11 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

11 марта, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. В повестке – вопрос о присвоении ветеранам Великой Отечественной войны звания «Почетный гражданин города» и др.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с оборотом фальшивых банкнот. О статистике выявления поддельных денежных купюр в Свердловской области, ответственности за оборот фальшивых банкнот, применяемых мерах профилактики, а также о том, как распознать подделку, расскажут заместитель начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Константин Халятдинов и эксперт Уральского ГУ Банка России Наталья Завьялова.

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