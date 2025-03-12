12 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

12 марта, среда

В 11:00 на площадке Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени В. Г. Белинского (Екатеринбург, Белинского, 15) состоится торжественное открытие регионального совещания «Президентская библиотека на Среднем Урале: исторический контекст и личные истории». Планируется, что в мероприятии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр образования и молодежной политики Свердловской области Светлана Тренихина, заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин и генеральный директор Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Юрий Носов. На площадке Белинки выступит 25-й военный оркестр штаба Центрального военного округа. В течение двух дней участники совещания обсудят специфику работы электронных читальных залов Президентской библиотеки в Уральском федеральном округе, межрегиональные проекты, грани взаимодействия системы образования и электронных библиотек, а также актуальные форматы мероприятий, направленных на продвижение информационных ресурсов Президентской библиотеки. Планируется также обмен практическим опытом, деловое общение.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная гастролям ведущих российских и зарубежных театров для детей в честь юбилея Екатеринбургского ТЮЗа. О программе «Больших гастролей» и мероприятиях в честь 95-летия Екатеринбургского ТЮЗа расскажут первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор Екатеринбургского театра юного зрителя Сергей Радченко, ведущий менеджер отдела гастрольных программ Росконцерта Ольга Акимова, директор Российского академического Молодежного театра Софья Апфельбаум, директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя, заслуженная артистка Республики Беларусь Вера Полякова-Макей и директор Кыргызского государственного театра юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой Акылбек Алыбаев.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная посвященная подготовке свердловских спортсменов к чемпионату УрФО по фиджитал-спорту – отборочному этапу чемпионата России.О количестве участников, основных дисциплинах соревнований, а также о популяризации фиджитал-спорта в регионе расскажут заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, президент федерации фиджитал-спорта Свердловской области «Уралкиберфест» Дмитрий Сивоволов и бронзовый призер чемпионата УрФО по фиджитал-спорту в дисциплине ритм-симулятор Софья Гринберг.

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