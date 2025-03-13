13 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

13 марта, четверг

В 10:30 в Ирбите состоится презентация объектов культурного наследия, доступных для аренды и запуска в них бизнеса. Обход начнется от здания на ул. Орджоникидзе, 38. В числе объектов, которые также презентуют в рамках тура: здание Пассажа, дома Калинина и Маврицкого, Зязинская мельница. В мероприятии примут участие потенциальные инвесторы – представители региональных и федеральных торговых, гостиничных и ресторанных сетей, а также заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Сергей Сосновских, представители администраций Ирбита, Екатеринбурга, Каменского муниципального округа, деловых объединений и институтов развития региона.

В 13:00 из храма Спиридона Тримифунтского (Чусовской тракт, 4 км) состоится отправка очередной партии дополнительной помощи военнослужащим Екатеринбурга и Свердловской области в зону проведения специальной военной операции. Из Екатеринбурга отправятся три 20-тонных фуры. В мероприятии примет участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная защите прав потребителей в Свердловской области. О количестве и тематике жалоб на некачественные товары в регионе, работе горячей линии Роспотребнадзора, а также о новых схемах обмана потребителей и навязывании дополнительных услуг расскажут начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова, начальник Консультационного центра для потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Ирина Короленко и директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

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