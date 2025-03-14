14 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

14 марта, пятница

В 10:30 на площадке общеобразовательной школы № 22 (пос. Билимбай, ул. Красноармейская, 62) в рамках Года защитника Отечества состоятся окружные соревнования «Летчик-снайпер» по управлению беспилотными летательными аппаратами, посвященные памяти Героя России Игоря Родобольского. Почетным гостем мероприятия станет лектор общества «Знание», Герой России, директор регионального центра патриотического воспитания Свердловской области Сергей Воронин. Соревнования состоят из двух этапов: теоретической части (викторины о жизни и боевом пути героя, об истории российской военной авиации) и практической части – соревнований по управлению БПЛА.

В 13:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в открытии после реставрации исторического здания на улице Попова, 4 – Дома городского головы И.И. Симанова. Эксперты со стопроцентной точностью воссоздали по фотографиям и чертежам облик здания со всеми деталями. Главным деловым событием мероприятия станет спикер-сессия с участием городских властей, инвесторов и профильных специалистов по реставрации объектов культурного наследия (ОКН). Участники обсудят барьеры в работе с такими объектами, а также механизмы их преодоления, представят план мероприятий по восстановлению исторических зданий Екатеринбурга на 2025 год.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится круглый стол, посвященный обсуждению вопросов социального взаимодействия школ и предприятий в рамках ранней профориентации. Об опыте выстраивания сотрудничества между школами и промышленными предприятиями, практической пользе профориентационных мероприятий, а также об удержании кадров в малых городах расскажут заместитель председателя рабочей группы по поддержке семьи и детства Общественной палаты Свердловской области Ирина Виноградова, заместитель директора по науке и инновациям Школы государственного управления и предпринимательства Института экономики и управления УрФУ Анна Багирова, владелец и основатель компании «Кейтеринбург» Андрей Гончаров, заместитель генерального директора по персоналу ПАО «МЗиК» Сергей Свинин, директор по персоналу «РУСАЛ Каменск-Уральский», заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания Свердловской области Анна Соломеина, директор по подбору персонала и развитию бренда работодателя ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» Наталья Симбирцева, директор по управлению персоналом Первоуральского новотрубного завода Наталья Бабилурова, директор по персоналу Пермского целлюлозно-бумажного комбината Ольга Коршунова и начальник управления профессионального обучения и работы с молодежью Объединенной металлургической компании (Нижегородская область) Юлия Демина.

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