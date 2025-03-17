17 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

17 марта, понедельник

В 10:00 во Дворце водных видов спорта (Екатеринбург, ул. Универсиады, стр. 11) начнутся чемпионат и первенство Уральского федерального округа по плаванию среди юношей и девушек от 14 до 15 лет, юниоров и юниорок от 16 до 18 лет. Чемпионат и первенство будут проходить с 17 по 21 марта, в них примут участие более 500 спортсменов со всего округа.

В 11:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, проспект Ленина, 1) состоится торжественное открытие фестиваля технического креатива «ТехноМарт». Участниками станут порядка 450 школьников в возрасте 6-17 лет из 15 субъектов Российской Федерации. Фестиваль объединит соревнования, конкурсы и хакатоны по семи направлениям технического творчества, включая робототехнику, инженерию, VR/AR-технологии, цифровое искусство и видеоарт, информационные и аэротехнологии. Ожидается, что в церемонии открытия примут участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, заместитель министра образования Свердловской области Евгений Бирюк.

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