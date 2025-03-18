18 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

18 марта, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к студенческому форуму «Медиапром» и развитию медиаобразования на Урале. О программе форума и ключевых спикерах, взаимодействии со студентами в рамках организации «Медиапрома», а также об экспериментальных подходах к медиаобразованию на Урале и трендах медиасферы расскажут директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз, проректор по информационной политике УрФУ Алексей Фаюстов, бренд-дизайн директор креативного агентства «Восход» Владислав Деревянных, пресс-секретарь «СКБ Контур» Ксения Федюшина и выпускница программы бакалавриата «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии» УрФУ, организатор форума Маргарита Соболева.

В 13:00 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание на Ново-Свердловскую ТЭЦ (Кировский район, Промзона, 2Г) отправится постоянная комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. В повестке вопрос «Об эксплуатации в зимних условиях объектов ресурсоснабжающих организаций (Ново-Свердловская ТЭЦ ПАО «Т Плюс»)».

В 13:45 в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) пройдет арт-мероприятие «Радуга талантов: Мир глазами особенных детей», приуроченное к Международному дню человека с синдромом Дауна. В программе: интерактивные мастер-классы – живопись с художниками, кулинария с шеф-поварами, флористика; дискуссия о развитии программ социальной занятости; презентация проекта «Раздвигая границы» – новый путь для профессиональной реабилитации молодых людей с ментальной инвалидностью.

В 15:00 на стадионе «Екатеринбург Арена» (ул. Репина, 5) состоится митинг-концерт, приуроченный к 11-й годовщине со дня воссоединения Крыма с Россией. Ожидается, что участие в мероприятии примут члены правительства Свердловской области, депутаты, ветераны и общественные деятели.

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