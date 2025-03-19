19 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

19 марта, среда

В 09:00 Управление автодорог Свердловской области проведет пресс-тур по внедрению системы оплаты по QR-коду в межмуниципальном транспорте. В 10:00 на остановке общественного транспорта «Храм» в Берёзовском специалисты управления протестируют систему оплаты и расскажут о ее внедрении в Свердловской области.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:30 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание в МАОУ СОШ № 300 «Перспектива» (ул. Рощинская, 23) отправится постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. В повестке вопрос «Об осуществлении профориентации обучающихся и деятельности предпрофессиональных классов в муниципальных общеобразовательных организациях города Екатеринбурга».

В 12:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) начнется заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению. В 13:00 комиссия отправится на выездное заседание в ГРК «AVS Отель» (ул. Республиканская, 1а), где рассмотрит вопрос «О работе на территории муниципального образования «город Екатеринбург» пункта временного размещения граждан, вынужденно покинувших территорию постоянного проживания».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню людей с синдромом Дауна. О диагностике синдрома в период беременности, врачебной этике и психологической помощи родителям детей с особенностями развития, а также о программах инклюзивного образования расскажут заведующая отделением медико-генетического консультирования клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Мария Сумина, председатель Свердловской общественной областной организации поддержки людей с синдромом Дауна и их семей «Солнечные дети» Дарина Капустина и директор АНО «Лаборатория социальных инноваций», координатор Лиги поддержки молодежи с ментальными особенностями Татьяна Хижнякова.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная тенденциям изменения климата на Урале, приуроченная ко Всемирному метеорологическому дню. О тенденциях изменения климата на Урале, в том числе глобальном потеплении, колебаниях температур, прогнозе погоды на конец весны и начало лета расскажут главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко, ведущий научный сотрудник лаборатории дендрохронологии Института экологии растений и животных УрО РАН, доктор биологических наук Рашит Хантемиров и ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ Константин Грибанов.

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