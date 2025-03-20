20 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

20 марта, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную новым правилам оформления сделок с недвижимостью. С 1 марта расширились требования к регистрации прав на недвижимость: что изменилось для владельцев земельных участков? Как нововведения повлияют на количество сделок с недвижимостью? Будут ли изыматься у собственников неиспользуемые земельные участки? На эти и другие вопросы ответят: Татьяна Янтюшева, заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области; Марина Емельянова, заместитель директора филиала публично-правой компании «Роскадастр» по УрФО; Надежда Локтионова, председатель «Союза садоводов г. Екатеринбурга». Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к весеннему паводку в Свердловской области. О начале и интенсивности подъема уровня воды в реках Урала, системе предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях и готовности региона к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод расскажут начальник Управления автомобильных дорог Свердловской области Денис Чегаев, заместитель начальника Управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Свердловской области Вячеслав Паршин и начальник отдела гидрологических прогнозов Уральского УГМС Людмила Аненко.

В 15:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию событийного туризма в Свердловской области. О предстоящих мероприятиях в туристической отрасли в Свердловской области, популярных направлениях для гостей, поддержке туриндустрии, а также о развитии событийного туризма в регионе расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, директор Центра развития туризма Свердловской области Татьяна Белик и генеральный директор управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Светлана Яковлева.

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