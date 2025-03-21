21 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

21 марта, пятница

В 09:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, корпус Б, 5 этаж, зал № 29) начнется рассмотрение апелляционной жалобы экс-директора Института спорта УрФУ Евгения Шурманова, осужденного Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга за мошенничество. Обжалуется приговор. Судья-докладчик: Юлия Гусева.

В 10:00 у обелиска «Европа-Азия» (Екатеринбург, 17-й километр Московского тракта) пройдет церемония пересечения границы Европы и Азии иностранными студентами, членами Международного клуба дружбы Свердловской области, приуроченный ко дню рождения Всемирного фестиваля молодежи. Участников экскурсии с хлебом-солью встретит Хозяйка Медной горы и проведет обряд пересечения границы с вручением каждому именного сертификата. Туристы повяжут ленточки на удачу. Участникам мероприятия расскажут о зарождении горнозаводского дела на Урале.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению всероссийской научно-практической конференции по географии и фестиваля «Моя земля» в Екатеринбурге. О программе научно-практической конференции и фестиваля, количестве участников, вопросах географического образования, а также об актуальности и развитии географической культуры расскажут председатель Свердловского областного отделения РГО Ольга Гурьевских, секретарь комиссии географического и экологического образования РГО Людмила Травина, профессор кафедры экологии и природопользования Российского государственного̆ геологоразведочного университета им. Орджоникидзе Ольга Хлебосолова, заместитель главного редактора журнала «География в школе», начальник отдела научно-методического сопровождения педагогических работников Государственного университета просвещения Лора Царева и сооснователь сообщества «Кабинет географии» Дмитрий Нестеренко.

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