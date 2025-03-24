24 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

24 марта, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. О статистике заболевания, способах диагностики и лечения, а также о профилактике туберкулеза в регионе расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области Светлана Филиппова и главный внештатный детский фтизиатр Министерства здравоохранения РФ по УрФО, главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения Свердловской области Наталья Камаева.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту приема заявок в первые классы в Свердловской области. Об изменениях в правилах приема в школу, процедуре подачи заявлений, количестве мест и готовности образовательных учреждениях региона расскажут и.о. министра цифрового развития и связи Свердловской области Роман Маточкин, и.о. начальника отдела реализации государственной политики в сфере общего образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Мария Архипова, директор департамента образования администрации города Екатеринбурга Инна Гумбатова и прокурор города Екатеринбурга Светлана Кузнецова.

В 18:00 в «Атриум Палас Отеле» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44) состоится празднование Навруза – праздника прихода весны по астрономическому солнечному календарю у восточных народов. Организаторами выступили генеральные консульства Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Екатеринбурге. Ожидается, что в мероприятии примет участие министр международных и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин. В программе праздника – выступления творческих коллективов, которые представят культуру и традиции народов Центральной Азии.

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