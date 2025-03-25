25 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

25 марта, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное пленарное заседание. С докладом о работе ГУ МВД по Свердловской области в 2024 году выступит начальник управления Александр Мешков.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. С докладом о работе Счетной палаты в 2024 году выступит ее председатель Александр Гетманчук.

В 10:30 на льду «УГМК-Арены» начнется открытая тренировка ХК «Автомобилист» в рамках подготовки к матчам первого раунда Кубка Гагарина.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с браконьерством в Свердловской области, результатам зимнего маршрутного учета и началу сезона весенней охоты в 2025 году. О количестве зафиксированных случаев незаконной добычи диких животных, методах борьбы с браконьерами, итогах зимнего маршрутного учета диких животных на территории области, а также о требованиях для выдачи охотничьих билетов и подготовке к старту весеннего сезона охоты 2025 года расскажут директор Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов и председатель общественной организации «Березовское городское общество охотников и рыболовов» Андрей Окулов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню театра. О работе свердловских театров сезона 2024/2025, предстоящих премьерах, деятельности творческих коллективов, гастрольной программе и участии в конкурсах расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев, директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников, директор Нового молодежного театра (Нижний Тагил) Наталия Мозжакова и главный режиссер Ирбитского драматического театра им. А.Н. Островского Александр Фукалов. Всемирный день театра отмечается 27 марта.

В 15:30 мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проведет встречу с обновленным составом Совета активной молодежи при главе города. Мероприятие пройдет на площадке Уральского государственного лесотехнического университета (ул. Сибирский тракт, 35а). В ходе встречи планируется обсудить молодежные проекты, связанные с волонтерской деятельностью и поддержкой участников специальной военной операции.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube