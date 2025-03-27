27 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

27 марта, четверг

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание в микрорайон ЖБИ отправится рабочая группа гордумы по вопросу контроля установки технических средств организации дорожного движения.

В 13:30 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание в поликлинику Академического района (ул. Парина, 35/3) отправится депутатская группа гордумы «Поддержка новых территорий комплексного развития в городе Екатеринбурге». В повестке вопросы о развитии сети учреждений здравоохранения в районах комплексной застройки и о проекте медицинского кластера.

В 15:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова.

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