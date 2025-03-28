28 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

28 марта, пятница

В 11:00 состоится открытие Уральского образовательного форума «Е-Хаб» на площадке общеобразовательной школы № 314 (Екатеринбург, ул. Советская, 60). В рамках форума пройдет панельная дискуссия «Стратегия развития образования: новые вызовы и новые возможности» и образовательная сессия, где выступят эксперты из Екатеринбурга, Москвы и Нижнего Новгорода. Ожидается, что в мероприятии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, заместитель министра просвещения Российской Федерации Ирина Шварцман, министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная 35-летию детской студии Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Об истории коллектива, работе детской студии Свердловской музкомедии, программе празднования и почетных гостях расскажут генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Ян Смоленцев, художественный руководитель детской студии театра Светлана Асуева, главный дирижер театра Антон Ледовский, воспитанники детской студии Глеб Ершов и Елизавета Петрова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению ежегодной акции «Тотальный диктант» в Свердловской области. Об особенностях проведения акции в Свердловской области, старте регистрации, площадках, специфике текста и количестве участников расскажут городской координатор Тотального диктанта в Екатеринбурге Алексей Боталов и доктор филологических наук, директор департамента «Филологический факультет» УрФУ Анна Плотникова.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию гастрономического туризма в Свердловской области и проведению ресторанного форума Урала «Кухня» в Екатеринбурге. О программе, количестве и географии участников форума, развитии и потенциале гастрономического туризма в Свердловской области расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин и президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Аркадий Пономарев.

В 16:00 в резиденции губернатора (ул. Горького, 21-23, конференц-зал) состоится представление врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Нового руководителя представит полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога. По итогам мероприятия состоится пресс-подход.

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