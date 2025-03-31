31 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

31 марта, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам первой экспедиции мотосноубордистов на перевал Дятлова. Об итогах экспедиции, сложностях и травмах на пути к перевалу Дятлова, особенностях передвижения на мотосноубордах, а также о съемках документального фильма расскажут участники экспедиции из Екатеринбурга Александр Федотов, Владислав Сергеев, Алина Галиева, Алексей Семененко, Евгений Хоменко и участник экспедиции из Кемерова Александр Тюрин.

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