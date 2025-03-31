российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 31 марта 2025, 05:53 мск

Новости Екатеринбург

Анонсы событий,

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

31 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

31 марта, понедельник

  • В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам первой экспедиции мотосноубордистов на перевал Дятлова. Об итогах экспедиции, сложностях и травмах на пути к перевалу Дятлова, особенностях передвижения на мотосноубордах, а также о съемках документального фильма расскажут участники экспедиции из Екатеринбурга Александр Федотов, Владислав Сергеев, Алина Галиева, Алексей Семененко, Евгений Хоменко и участник экспедиции из Кемерова Александр Тюрин.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Анонсы, Урал, Россия,