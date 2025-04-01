1 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

1 апреля, вторник

В 10:00 на площадке Уральского центра развития дизайна (ул. Горького, 4А) состоится открытие II Ресторанного форума Урала «Кухня». Специалисты из 25 городов страны в течение двух дней будут обсуждать актуальные тенденции и вызовы ресторанной отрасли и сферы гостеприимства, знакомиться с новинками оборудования и предложениями поставщиков продуктов питания и напитков и демонстрировать свое гастрономическое мастерство. В церемонии открытия форума запланировано участие главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

В 12:00 приглашаем вас принять участие в онлайн-брифинге, посвященном старту месячника чистоты в Екатеринбурге. О том, как он организован, какие мероприятия запланированы и когда в городе станет чисто, расскажет заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. О мерах поддержки людей с расстройством аутистического спектра, подготовке специалистов для работы с особенными детьми, а также об акции «Зажги синим» в Екатеринбурге расскажут начальник отдела образования детей с особыми образовательными потребностями министерства образования и молодежной политики Свердловской области Светлана Блаженкова, директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, заведующий областным детским консультативным отделением филиала «Детство» Свердловской областной клинической психиатрической больницы, главный внештатный специалист – детский психиатр министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Гордеева, президент ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова и руководитель регионального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Татьяна Захарова.

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