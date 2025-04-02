2 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

2 апреля, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную тенденциям весенне-летнего туристического сезона. Популярность путешествий по России растет: какие направления для отдыха в России выбирают туристы в предстоящем сезоне? Как готовятся к приему гостей Республика Крым и Кабардино-Балкарская Республика? Как меняется стоимость путешествий внутри страны? На эти и другие вопросы ответят: Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии; Сергей Ганзий, министр курортов и туризма Республики Крым; Мурат Шогенцуков, и.о. министра курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики; Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 12:15 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание в Центр профориентации и содействия трудоустройству молодежи (ул. Толмачева, 25) отправится постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная работе и планам Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ).Об основных направлениях и результатах работы УМНОЦ, векторах развития на 2025 год, сотрудничестве с промышленными предприятиями Урала и подготовке кадров для них, а также о финансовой поддержке научных проектов расскажут помощник полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгений Гурарий, директор по развитию Уральского межрегионального научно-образовательного центра Игорь Манжуров и первый проректор по экономике и стратегическому развитию УрФУ Даниил Сандлер.

В 14:00 состоится церемония вручения государственных наград Российской Федерации, наград президента Российской Федерации и наград Свердловской области выдающимся уральцам. Мероприятие пройдет в колонном зале Дома Севастьянова (пр. Ленина, 35, вход с Почтового переулка).

В 14:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, корпус А, 4 этаж, зал № 7А) состоится оглашение приговора по уголовному делу о реабилитации нацизма. Подсудимый Андрей Глазачев органами следствия обвинялся по 9 эпизодам нарушения административного надзора за осужденными и реабилитации нацизма, выразившемся в осквернении символа воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества и унижении чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Судья Андрей Минеев.

В 15:30 глава Екатеринбурга Алексей Орлов и представители администрации города проинспектируют работу новой насосной станции № 5 (пр. Космонавтов 5/2). На вопросы журналистов ответят Алексей Орлов и исполнительный директор АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» Андрей Шмельков.

С 20:00 до 23:00 в Екатеринбурге пройдет акция «Зажги синим», приуроченная ко Всемирному дню распространения информации о проблемах аутизма. Синим светом будут освещаться здание администрации города, Дома музыки, Екатеринбургского театра современной хореографии, детской школы искусств № 4 «Артсозвездие». Трансляции тематических роликов будут вестись на внешних экранах театра балета «Щелкунчик», театра юного зрителя, театра кукол. Синяя иллюминация появится вдоль проспекта Ленина от ул. Московской до ул. Бажова и по ул. Свердлова от Шевченко до Челюскинцев.

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