3 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

3 апреля, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная трудоустройству и самозанятости подростков в Свердловской области. О текущей ситуации с трудоустройством детей в регионе, популярных направлениях работы для несовершеннолетних граждан, статистике самозанятых подростков, а также о мерах поддержки и профилактике возможных нарушений со стороны работодателей расскажут заместитель директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова, заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева и уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

В 12:00 в театре «Урал Опера Балет» начнется генеральная репетиция балета «Каменный цветок» (встреча журналистов у главного входа в 11:45).

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международной туристской выставки «Лето-2025»в Екатеринбурге. О программе выставки и географии участников, запланированных соглашениях о сотрудничестве в рамках мероприятия, информации о востребованных международных туристических направлениях и маршрутах в Среднюю Азию на лето 2025 года расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, директор Департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Эрденет Касымов, первый заместитель председателя Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан Рустам Холматиен и президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

В 14:00 состоится заседание правительства Свердловской области, которое проведет врио губернатора Денис Паслер. Первый вопрос повестки – итоги реформы профессионального образования, согласно которой профильные министерства должны активно участвовать в работе техникумов и колледжей. Докладчики: первый замгубернатора Алексей Шмыков и министр промышленности Сергей Пересторонин. Второй вопрос – готовность Свердловской области к весеннему паводку и пожароопасному сезону. Докладчики: министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и министр природных ресурсов Денис Мамонтов.

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