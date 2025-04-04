4 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

4 апреля, пятница

В 10:30 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную ходу кампании по набору граждан на военную службу. Весенняя призывная кампания на срочную службу началась в Свердловской области: какие нововведения ждут призывников в этом году? Сколько новобранцев планируется набрать для прохождения военной службы? На эти и другие вопросы ответит военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 11:15 на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2а) в рамках церемонии закрытия Х чемпионата профессионального мастерства AtomSkills состоится пресс-подход с участием генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва. В 12:00 состоится торжественная церемония закрытия чемпионата.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам действия закона о «гаражной амнистии» в Свердловской области. О результатах «гаражной амнистии " в Свердловской области за 3,5 года, нововведениях в законодательстве, а также о кадастровом учете земельных участков расскажут начальник отдела по работе с земельными участками, собственность на которые не разграничена, департамента земельных отношений Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Ольга Заварыкина и начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Свердловской области Ксения Шакинко.

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