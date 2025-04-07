7 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

7 апреля, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в формате телемоста Екатеринбург – Москва состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению актуальных социальных запросов россиян и проведению 12-18 апреля 2025 года в Екатеринбурге IV Международного форума-выставки социальных технологий «Социо». В Екатеринбурге в мероприятии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, министр образования Свердловской области Светлана Тренихина и и.о. министра социальной политики Свердловской области Наталья Трембицкая. Из Москвы подключатся генеральный директор Института научно-общественной экспертизы, председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, директор АНО «СОЦИО», руководитель приоритетного проекта региона «Социальный кластер» Татьяна Флеганова и руководитель корпоративной системы обучения Федерального центра компетенций в сфере занятости ВНИИ труда Минтруда РФ Ксения Хлестова. Спикеры расскажут о передовых технологиях и развитии социальной сферы в России, деловой программе и участниках форума.

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