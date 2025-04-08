8 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

8 апреля, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. В числе прочих депутаты рассмотрят вопрос о присвоении участникам Великой Отечественной войны звания «Почетный гражданин города Екатеринбурга».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная, проведению в Свердловской области регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». О ситуации на рынке труда Свердловской области, программе и нововведениях ярмарки, онлайн-встречах с работодателями, а также об участии предприятий агропромышленного комплекса расскажут заместитель директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Юлия Польшина и исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике и методам лечения сезонной аллергии. О причинах и особенностях сезонной аллергии, методах диагностики и лечения, а также о рисках для здоровья детей и взрослых в весенний период расскажут руководитель центра генодерматозов Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Светлана Антонова, заведующая городским амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии ЦГКБ № 6, врач-пульмонолог, врач-аллерголог-иммунолог Анна Петухова, врач-аллерголог-иммунолог областной детской клинической больницы Ирина Сельнихина и врач-пульмонолог, аллерголог ГКБ № 33 Наталья Трифанова.

В 15:00 в кафе Engels (Екатеринбург, Малышева, 21/4) состоится презентация Х фестиваля классической музыки «Безумные дни» Свердловской филармонии, который пройдет с 26 по 29 июня. Тема юбилейного фестиваля – «Музыкальные столицы мира». Концепцию и программу «Безумных дней» представит музыкальный редактор департамента творческого планирования Свердловской филармонии Кристина Перевалова. Для гостей презентации выступят ударники двух филармонических оркестров в составе шоу барабанщиков «Чувство ритма».

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