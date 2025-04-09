9 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

9 апреля, среда

В 14:00 в планетарии Музейного комплекса военной и гражданской техники УГМК (Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 2) в рамках просветительской акции общества «Знание» в формате открытого диалога состоится встреча с Героем России, космонавтом-испытателем Сергеем Прокопьевым, приуроченная ко Дню космонавтики и авиации. Космонавт расскажет о собственном опыте жизни на орбите, научных открытиях, об освоении космического пространства.

В 18:30 в киноконцертном театре «Космос» пройдет премьерный показ документального фильма «Вавилон. Башня гордыни» (сбор журналистов в 18:00 у центрального входа). Павел Астахов представит фильм и проведет встречу со зрителями. В 18:10 в фойе состоится пресс-подход.

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