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Четверг, 10 апреля 2025, 06:45 мск

Новости Екатеринбург

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10 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

10 апреля, четверг

  • В 10:00 в природном парке «Бажовские места» начнется пресс-тур на раскладку вакцины от бешенства (Сысерть, ул. Тимирязева, 68а). Участие в мероприятие примут ветеринарный врач Сысертской ветстанции Елена Дронова и госинспектор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Сысертского городского округа Свердловской области Андрей Сакулин.
  • В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию гериатрической помощи и проведению Межрегионального симпозиума по геронтологии в Екатеринбурге. О реализации концепции активного долголетия, медицинских аспектах и последних исследованиях в этой области, программе симпозиума, количестве и географии участников расскажут заместитель директора по научной работе Российского геронтологического научно-клинического центра ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор Юлия Котовская и генеральный директор центра «Синара-Долголетие» Наталья Алексеева. Межрегиональный симпозиум по геронтологии «Мультидисциплинарный подход в реабилитации пациентов со старческими синдромами» пройдет в Екатеринбурге 11 апреля.

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