11 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

11 апреля, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению юбилейного фестиваля «Изумрудный город» и 30-летию группы «Изумруд» Свердловской музкомедии. Об истории коллектива, итогах прошлого года и планах на предстоящий сезон, программе юбилейного фестиваля "Изумрудный город», а также о коллаборации «Эксцентрик-балета Сергея Смирнова» и группы «Изумруд» расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, главный режиссер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Филипп Разенков, художественный руководитель группы «Изумруд» Михаил Сидоров и музыканты группы «Изумруд» Надежда Жихарева и Светлана Соловей. XX фестиваль мировой музыки «Изумрудный город» пройдет 14 и 16 апреля в Екатеринбурге.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню космонавтики и результатам исследований уральских астрохимиков и материаловедов. Об актуальных исследованиях космического пространства, в том числе межзвездных льдов, метеоритного вещества и лунного грунта, а также о создании второй экспериментальной установки для изучения процесса зарождения жизни в космосе расскажут член комитета РАН по метеоритам, руководитель лаборатории Extra terra consortium УрФУ Виктор Гроховский и заведующий лабораторией астрохимических исследований УрФУ Антон Васюнин. На пресс-конференции будут представлены образцы лунного грунта и метеорита.

В 12:00 на Широкореченском мемориальном комплексе (Екатеринбург, Московский тракт, 7-й км) пройдет траурное мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Участники почтут память жертв нацистов минутой молчания, а также возложат цветы к Вечному огню. Ожидается, что в мероприятии примут участие Герой России Сергей Воронин, председатель организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» Семен Спектор, молодогвардейцы, активисты «Движения первых», юнармейцы и молодежь Екатеринбурга, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Данил Тупица.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Пасхи в 2025 году в Свердловской области. Об истории и обычаях праздника, особенностях пасхальных богослужений и маршруте крестного хода, участии уральцев в церемонии схождения Благодатного огня, а также о подготовке к встрече Воскресения Христова расскажут старший священник Храма-памятника на Крови, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло, настоятель Казанского храма и руководитель хора духовенства Екатеринбургской епархии иерей Алексий Русин, заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич и сестра милосердия, координатор детского направления Православной службы милосердия Елена Борщик.

В 14:00 в Южном трамвайном депо (Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35) пройдет лекция в трамвае-лектории Российского общества «Знание», приуроченная ко Дню космонавтики. Пассажирами трамвая станут ученики школ Екатеринбурга. Участники экскурсии узнают о расположенных в городе научно-исследовательских институтах и предприятиях, которые работают над освоением космического пространства и над строительством кораблей, выходящих на орбиту. Также ребята станут участниками викторины о космосе.

В 15:00 на Плотинке (Екатеринбург, Исторический сквер) пройдет флешмоб, посвященный Дню космонавтики, – активисты выстроятся в слово «Поехали». Участниками мероприятия станут более 150 молодогвардейцев и студентов Екатеринбурга.

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