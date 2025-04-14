14 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

14 апреля, понедельник

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» совместно с компанией HeadHunter проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную ситуации на рынке труда. Эксперты рынка оценили кадровый потенциал Свердловской области: чем привлекателен регион для соискателей из других городов? Какие меры помогают удержать действующих сотрудников и привлечь новых? Как повысить производительность труда в условиях ограниченных трудовых ресурсов? На эти и другие вопросы ответят: Дмитрий Сергиенков, генеральный директор HeadHunter; Дмитрий Антонов, директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области; Оксана Сидлецкая, директор филиала HeadHunter в Екатеринбурге. В ходе пресс-конференции будет презентован рейтинг регионов России по перспективности трудоустройства от hh.ru за первый квартал 2025 года. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению форума «Педагоги России» и презентации проекта по ранней профориентации «Магазин профессий». О современных вызовах в системе образования, программе и спикерах форума, важности внедрения родительских наставников, а также о проекте по профориентации школьников «Магазин профессий» расскажут министр образования Свердловской области Светлана Тренихина, председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, председатель рабочей группы по поддержке семьи и детства Общественной палаты РФ, директор форума «Педагоги России» Вероника Пиджакова и разработчик проекта «Магазин профессий» Андрей Числер. Форум «Педагоги России», в рамках которого состоится и ассамблея руководителей системы образования УрФО, пройдет 15 апреля в Екатеринбурге во Дворце молодежи.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту сезона дорожных работ в Свердловской области. О реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе, запланированных ремонтных и строительных дорожных работах на 2025 год, объеме финансирования, возможном перекрытии улиц расскажут заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Наталья Новицкая, заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов и заместитель начальника отдела надзорной деятельности Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная премьере фильма «Бесконечный апрель». О создании и замысле фильма, особенностях съемочного процесса, задействованных актерах и площадках, а также о популяризации творчества уральских драматургов расскажут первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, продюсер, художественный руководитель фильма Алексей Федорченко, режиссер фильма Антон Бутаков и актеры Сергей Колесов, Алиса Кравцова и Юлия Костина. Премьерный фильма «Бесконечный апрель» по одноименному произведению Ярославы Пулинович состоится на Московском международном кинофестивале, который пройдет с 17 по 24 апреля.

В 14:00 состоится пресс-тур в музей космонавтики и ракетно-космической техники НПО автоматики, посвященный самому большому на Урале эвакогоспиталю № 414, который располагался с 1941 по 1945 годы в Доме промышленности и торговли (ул. Мамина-Сибиряка, 145). Сотрудники музея вместе со специалистами Свердловского областного музея истории медицины расскажут о подвиге тыловых врачей, санитаров, медсестер и нянечек, спасавших жизни советских солдат.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению первого Уральского большого международного фестиваля хорового искусства «Пасха Велия». О культурной и деловой программах фестиваля, конференции хормейстеров и мастер-классах, количестве и географии участников, а также о развития хорового искусства на Урале расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, настоятель Казанского храма и руководитель хора духовенства Екатеринбургской епархии иерей Алексий Русин, художественный руководитель фестиваля «Пасха Велия» Андрей Стариков и генеральный директор культурно-выставочного комплекса «Синара-центр» Ирина Домина. Уральский большой международный фестиваль хорового искусства «Пасха Велия» впервые пройдет в Екатеринбурге с 20 по 23 апреля.

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