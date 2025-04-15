15 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

15 апреля, вторник

В 9:30 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) начнутся мероприятия форума «Педагоги России: инновации в образовании». В мероприятии примут участие представители системы образования всех уровней, общественные деятели, руководители федеральных и региональных проектов, специалисты в сфере цифровизации, искусственного интеллекта, инклюзивного и патриотического воспитания. К участию приглашены руководители всех 2500 образовательных организаций Свердловской области и более 500 председателей родительских комитетов. Мероприятие организовано при поддержке Общественной палаты Свердловской области. Цель форума – обсудить актуальные вызовы современной образовательной системы и представить практические решения, которые могут быть внедрены уже на следующий день. Для представителей СМИ с 09:30 до 10:00 запланирован обход выставочных экспозиций с участием: министра образования Свердловской области Светланы Тренихиной, председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина, заместителя главы Екатеринбурга Константина Шевченко, директора форума «Педагоги России» Вероники Пиджаковой.

В 10:00 в Общественном центре кампуса УрФУ (ул. Универсиады, 7, зал № А509) состоится пленарное заседание IV Международного форума-выставки «Социо-2025» «Человекоцентричность и эффективность социальных технологий. Поиск идеального баланса». О новых социальных технологиях в регионах, взаимодействии между властью, бизнесом и НКО в России, поддержке участников СВО и членов их семей, а также о создании комфортной среды для людей с особенностями развития расскажут заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, вице-губернатор Новосибирской области Валентина Дудникова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова, заместитель директора направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив Ирина Петрунина, директор фонда «Центр гражданского анализа и независимых исследований «Грани», председатель постоянной комиссии по развитию институтов гражданского общества Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Светлана Маковецкая, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, генеральный секретарь Высшей организации шейха Зайеда для решительных людей (ОАЭ) Абдулла Аль Хумайдан и исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова. Модератором сессии выступит руководитель управления конференций ТАСС Лариса Белоусова. Организатор форума – АНО «Социо» при поддержке правительства Свердловской области, АСИ и ТАСС.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:15 от здания администрации Екатеринбурга стартует пресс-тур в музей автобусного движения МоАП, посвященный столетию автобусного движения в городе. В музее собраны экспонаты от старинной формы шоферов до приборов и оборудования.

В 12:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (конгресс-холл) состоится официальное открытие VI Межрегионального медицинского форума УрФО «Технологии эффективного здравоохранения» в рамках VI Международной выставки-форума «Здравоохранение Урала – 2025». Сроки проведения: 15-18 апреля.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике мошенничества с недвижимостью в Свердловской области. О статистике мошенничества с недвижимостью в регионе, новых схемах обмана граждан при совершении сделок, в том числе о заключении поддельных договоров, а также о методах борьбы со злоумышленниками и мерах профилактики расскажут президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников, вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области Наталья Сидоркина и директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

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