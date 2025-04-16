16 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

16 апреля, среда

В 10:00 врио губернатора Свердловской области Денис Паслер посетит завод «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма). Глава региона оценит возможности одного из самых перспективных предприятий в стране в сфере транспортного машиностроения, выпускающего грузовые локомотивы и скоростные электропоезда, а также процесс модернизации существующих цехов и ход строительства новых корпусов для выпуска высокоскоростных электропоездов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная рискам весенне-летнего периода в связи с началом сезона активности клещей. О статистике пострадавших от укусов клещей в текущем сезоне, рисках заражения клещевым энцефалитом для людей и животных, а также о профилактике, диагностике и способах защиты от клещей-переносчиков расскажут заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева и руководитель городского центра лечения клещевых инфекций, к.м.н Марина Топоркова.

В 12:00 в студии Российского общества «Знание» (пр. Космонавтов, 26) пойдет мероприятие «Защитники Отечества из века в век». Участие в мероприятии примут: Герой Российской Федерации Сергей Воронин; Герой Российской Федерации Олег Касков; доброволец «Русской весны», и.о. руководителя «Союза Добровольцев Донбасса», участник СВО, кавалер ордена Мужества Олег Богуневич; аместитель председателя Совета УФСБ России по Свердловской области Евгений Дементьев. Также к участию в торжественном мероприятии приглашены представители полпредства президента РФ в УрФО, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, ветераны, ученые, историки. Слушатели узнают о вкладе уральцев в победу над Наполеоном, о мужестве и самоотверженности защитников Отечества, познакомятся с деятельностью рода Строгановых. Также спикеры объяснят, почему поселок Билимбай считается секретным центром авиастроения и расскажут о подвиге Григория Бахчиванжи. Кроме того, участники встречи представят рассекреченные архивные документы о становлении будущего ракетно-ядерного щита России. Кроме того, лекторы поделятся историями своих личных подвигов, за которые они были удостоены высоких государственных наград.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная повышению безопасности поездок на электросамокатах в Екатеринбурге. О статистике ДТП с электросамокатами, ответственности водителей, повышении безопасности всех участников дорожного движения с учетом интересов граждан и бизнеса, а также о новшествах для пользователей сервисов аренды самокатов и работе с обращениями граждан расскажут заместитель начальника Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу майор полиции Павел Крылов, начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Владимир Галаков, руководитель по развитию регионов «Яндекс Go» Виктор Марчукайтес, заместитель директора по коммуникациям «МТС Юрент» Юлия Лебедева и пресс-секретарь кикшерингового оператора Whoosh Денис Балакирев.

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