17 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

17 апреля, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к соревнованиям по трейлраннингу Ray Ural Sport Fest в Екатеринбурге. Об особенностях соревнований в условиях природного рельефа, дистанциях, безопасности и условиях допуска спортсменов, а также о популяризации здорового образа жизни расскажут заместитель директора департамента физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга Иван Алыпов, директор соревнований Ray Ural Sport Fest Дарья Струговец, организатор забегов Дмитрий Чукреев и генеральный партнер соревнований Андрей Евтюхов. Первые соревнования Ray Ural Sport Fest пройдут с 8 по 10 мая в Екатеринбурге на территории стадиона «Калининец» и Калиновского лесопарка.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля наивного и аутсайдерского искусства «Иное/Наивное» в Екатеринбурге. О количестве представленных экспонатов, географии участников, программе мероприятий, а также об аукционе наивного искусства расскажут директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин, основатель Музея андеграунда в Екатеринбурге Павел Неганов, директор армянского музея «Тапан» (Москва) Давид Багдасарян, президент аукционного дома «Татьянин день» Татьяна Егерева, куратор, главный специалист по современному искусству Государственной Третьяковской галереи Кирилл Светляков и исследователь аутсайдер арта, коллекционер (Ярославль) Владимир Гаврилов. Фестиваль «Иное/Наивное» начнется 16 мая.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к празднованию Дня Победы в городах трудовой доблести УрФО. О вкладе уральских городов в Великую Победу, программе праздничных мероприятий, планах по установке стелы в новых городах трудовой доблести Урала расскажут глава Салехарда Алексей Титовский, первый заместитель главы Миасского городского округа Олег Буданов, председатель Думы городского округа Верхняя Пышма Иван Зернов, исполнительный директор ЧУК «Музейный комплекс» в Верхней Пышме Елена Филатова и исполнительный директор всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова.

В 14:10 в Кировском районном суде Екатеринбурга (ул. Бажова, 31А, зал № 105) стартует рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы городского округа Дегтярск Вадима Пильникова. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, обвиняемый получил от представителя коммерческой организации и своего подчиненного денежные средства и автомобиль на общую сумму свыше 14 млн руб. Судья Юрий Радчук.

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