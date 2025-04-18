18 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

18 апреля, пятница

В 8:00 на площади 1905 года начнут мыть памятник В.И. Ленину. О том, как организован процесс приведения в порядок памятников, расскажет заместитель главы администрации Верх-Исетского района Сергей Картавенко.

В 10:00 на базе департамента политологии и социологии УрФУ (Екатеринбург, пр. Ленина, 51) состоится IV Всероссийская научно-практическая конференция «Культура и природа политической власти: теория и практика». В программе запланированы обмен научными взглядами, идеями и мнениями в области истории, теории и практики культуры и природы политической власти, обсуждение актуальных проблем и перспектив развития культуры власти. Ожидается, что на конференции выступит вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам декларационной кампании 2024 года. Об особенностях кампании, процедуре подачи деклараций, ответственности налогоплательщиков за несвоевременную подачу налоговой декларации расскажет заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, приуроченная к Национальному дню донора в России. Об обеспечении медицинских организаций Свердловской области донорской кровью в 2024 году, мерах поддержки доноров, программе мероприятий и акциях, а также о популяризации донорского движения расскажут главный внештатный гематолог министерства здравоохранения Свердловской области и УрФО, заведующая отделением гематологии, химиотерапии и трансплантации костного мозга Свердловской областной клинической больницы № 1 Татьяна Константинова, заместитель главного врача по организационно-методической работе Областной станции переливания крови, главный внештатный трансфузиолог Свердловской области и УФО Наталья Попкова и почетный донор России, ветеран СВО Владимир Белов. Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора – день первого успешного переливания крови.

В 12:30 глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в награждении победителей муниципального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0.» (Екатеринбургский кадетский корпус, ул. Мурзинская, 36).

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам ежегодной культурно-просветительской акции «Тотальный диктант» в Свердловской области. Об итогах акции в регионе, количестве участников в 2025 году, основных ошибках при написании диктанта, а также о планах на следующих сезон расскажут городской координатор Тотального диктанта в Екатеринбурге Алексей Боталов и доктор филологических наук, директор департамента «Филологический факультет» УрФУ Анна Плотникова.

В 13:00 в спортивном комплексе «Старт» (Екатеринбург, ул. Симферопольская, 1, территория войсковой части № 22316) состоится открытие Всероссийских соревнований по армейскому рукопашному бою среди юношей и юниоров. В соревнованиях примут участие сборные команды региональных отделений Федерации армейского рукопашного боя России, Суворовских военных училищ и кадетских классов, сборные команды военных округов, видов и отдельных родов войск, сборные команды вузов Министерства обороны РФ.

В 14:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов проведет торжественный прием, где знаки отличия будут вручены фронтовикам – вновь избранным почетным гражданам Екатеринбурга (Музей истории Екатеринбурга, Карла Либкнехта, 26).

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