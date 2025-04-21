21 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

21 апреля, понедельник

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную экотуризму на особо охраняемых природных территориях Свердловской области. Развитие туризма на особо охраняемых природных территориях Свердловской области: каковы точки роста уникальных территорий, требования к созданию инфраструктуры гостеприимства в природных парках и заповедниках? На эти и другие вопросы ответят: Денис Мамонтов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области; Владислав Жуков, заместитель директора филиала «Южный» Всероссийского научно-исследовательский института «Экология»; Юлия Корнеева, член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к Международному историческому диктанту на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» в Свердловской области. О главной идее акции, количестве участников, площадках, а также о возможностях подготовки к диктанту расскажут заместитель секретаря Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия», региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Никонов, исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Емельянов, ветеран СВО, член Общественной палаты Свердловской области Кирилл Мелихов, руководитель Екатеринбургского отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России» Сергей Поплин, начальник управления по социальной и воспитательной работе УрФУ Антон Белов и директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» Елена Комона. «Диктант Победы» пройдет по всей стране 25 апреля.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению ежегодной всероссийской акции «Библионочь-2025» в Свердловской области. О наиболее значимых событиях акции в регионе, нововведениях этого года, специальных гостях, площадках проведения и ожидаемом количестве участников расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, директор Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Титова, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В. П. Крапивина Ольга Кузнецова, директор Свердловской областной библиотеки для незрячих и слабовидящих им. Д.Н. Мамина-Сибиряка Ирина Гильфанова, директор Свердловской областной межнациональной библиотеки Ольга Калинина и заместитель директора Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга Марина Коваль. «Библионочь-2025» пройдет 26 апреля.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt в Екатеринбурге. О количестве участников и гостей фестиваля, наиболее интересных работах и проекте-победителе, а также об итогах исследовании аудитории цифрового искусства в Екатеринбурге расскажут директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор Фонда поддержки и реализации культурных инициатив Синара Наталья Левицкая, проректор по научной работе Екатеринбургской академии современного искусства, исполнительный продюсер фестиваля Виктория Попова и руководитель фестиваля Наталья Сероштанова.

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