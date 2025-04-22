22 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

22 апреля, вторник

В 09:30 состоится пресс-тур на предприятие «Чистогорье», признанное лучшим производителем минеральной воды в России. Мероприятие пройдет по адресу: Свердловская область, Сысертский район, Челябинский тракт, 25 км, строение 1. Участие в пресс-туре примет заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Терехова.

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное пленарное заседание заседание.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. В повестке вопросы об исполнении бюджета за 2024 год и о введении туристического налога.

В 10:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется брифинг, посвященный старту голосования за благоустройство парков в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». О том, какие парки участвуют в голосовании и как за них можно проголосовать, расскажет директор департамента благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова

В 11:00 в конференц-зале «УГМК Арены» начнется пресс-конференция, посвященная итогам хоккейного сезона 2024/25. На вопросы СМИ ответят директор хоккейного клуба «Автомобилист» Максим Рябков и главный тренер команды Николай Заварухин.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная началу пожароопасного сезона на Урале. Об актуальной статистике и основных причинах лесных пожаров на Урале, профилактических мероприятиях, а также о мерах безопасности и правилах поведения на природе расскажут начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев и начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Свердловской области Артем Селянин.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки «Три эпохи Марка Шагала» в Екатеринбурге. Об интересных фактах из жизни и творчества Марка Шагала, концепции выставки и ее значимости для культуры Урала расскажут организатор выставки, галерист Павел Башмаков и директор музея архитектуры и дизайна УрГАХУ Елена Штубова. Выставка пройдет в музее архитектуры и дизайна УрГАХУ с 25 апреля по 27 июля 2025 года. Всего будет представлено 70 оригинальных графических работ из частного собрания. В 15:00 на площадке УрГАХУ состоится распаковка и монтаж картин.

В 12:00 начнется пресс-тур по библиотекам Екатеринбурга, по маршруту, посвященному юбилею Победы: библиотеки стали туристическими местами и приглашают гостей на тематические экскурсии. Сбор – на Антона Валека, 12.

В 15:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Екатеринбург, бульвар Экспо, 2) состоится торжественное открытие XV Евразийского экономического форума молодежи. Мероприятие посетят более 21 тысячи участников из 30 стран. Среди них школьники, студенты, молодые ученые, дипломатические представители, ректоры и проректоры ведущих вузов России, а также гости из дружественных стран. Тема форума – «Евразийская синергия: многополярность, интеграция, диалог цивилизаций». В рамках форума состоится пленарное заседание. Ожидается, что в нем примут участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, заместитель губернатора Свердловской области –министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

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