23 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

23 апреля, среда

В 10:00 в Екатеринбурге на базе отеля «Московская горка» (ул. Московская, 131) в гибридном формате (очно и посредством онлайн-трансляции) состоится Х Образовательный паллиативный медицинский форум. Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Малявина.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную ситуации с технологическим присоединением зданий и сооружений в Свердловской области. Специалисты ФАС наблюдают снижение числа жалоб от свердловчан в отношении ресурсоснабжающих компаний на нарушения процедуры техприсоединения: как удается держать ситуацию под контролем? Как оценивается доступность подключения к сетям электро- и газоснабжения? Каковы планы по подключению объектов к сетям в 2025 году? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Волков, заместитель УФАС по Свердловской области; Сергей Моисеев, заместитель начальника отдела ограничения монополистической деятельности УФАС; Евгений Эмдин, заместитель директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг «Россети Урал» – «Екатеринбург». Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная благотворительным гастролям Театра Наций в Екатеринбурге. Об идее и истории постановки «Каренина. Процесс», работе над спектаклем и особенностях программы благотворительных гастролей расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» Наталья Левицкая, режиссер спектакля, заслуженная артистка РФ Алла Сигалова, актер, заслуженный артист РФ Игорь Миркурбанов и актриса Софья Эрнст. Спектакль покажут на сцене Свердловского театра драмы 23 апреля. Собранные средства БФ Евгения Миронова «Театральные Инициативы» перечислит на развитие Ирбитского драматического театра.

В 16:00 во Дворце водных видов спорта (Екатеринбург, ул. Универсиады, 11) состоится торжественное открытие чемпионата России по синхронному плаванию. В мероприятии планируется участие министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта. В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов, которые разыграют 13 комплектов наград в дисциплинах «соло», «дуэт», «группа» и «акробатическая группа».

В 19:00 на базе школы № 23 (ул. Павла Шаманова, 54) состоится тематическая встреча с родителями «Безопасность детей в современном мире». Мероприятие проведет ведущий федеральный эксперт, руководитель информационно-аналитического центра «Граница настоящего» Яна Амелина.

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