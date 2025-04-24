24 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

24 апреля, четверг

В 09:45 в креативном кластере «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16) пройдет круглый стол «Кредиты для бизнеса: тренды, проблемы, решения». В преддверии очередного решения Банка России об изменении ключевой ставки участники предложат анализ условий и специальных продуктов кредитных организаций, работающих в регионе. Также представители Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) назовут значимые изменения в подходах и условиях финансовой поддержки малого и среднего бизнеса со стороны фонда. Участвуют: заместитель управляющего Свердловским отделением Сбербанка Сергей Лачугин, директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов, директор Свердловского филиала АО «Россельхозбанк» Татьяна Шилова, управляющая АКБ «Абсолют Банк» в Екатеринбурге Екатерина Богатова, директор СОФПП Валерий Пиличев.

В 10:00 в Екатеринбурге от стелы «Город трудовой доблести» стартует автопробег ретроавтомобилей между городами трудовой доблести. 15 автомобилей «Чайка» и «Победа» со знаменами Победы проедут от стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге до Верхнепышминского музея военной техники. По пути автоколонна проедет через завод им. Калинина и Уралмаш.

В 10:30 в главном корпусе УрФУ (ул. Мира, 19) состоится открытие II Молодежного форума «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера – сегодня – завтра». Проведение форума приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в форуме примут студенты екатеринбургских вузов и вузов новых субъектов Российской Федерации: Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. На форуме выступят вице-президент Всемирной федерации ассоциаций ООН Алексей Борисов, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов, член.-корр. РАН, декан факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Василий Христофоров, режиссер киностудии им. Данилевского (Мариуполь) Мокей Русинов, военный блогер Михаил Звинчук («Рыбарь»), писатель и видеоблогер Николай Соболев, российские пранк-журналисты, ведущие «Шоу Вована и Лексуса» на Первом канале Владимир Кузнецов и Алексей Столяров и другие эксперты. В онлайн-формате для участников форума выступит российский философ, политолог, социолог и общественный деятель Александр Дугин.

На 10:35 запланирован пресс-подход, в котором примут участие: Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета; Борис Кириллов, заместитель полпреда президента РФ в УрФО; Денис Паслер, врио губернатора Свердловской области.

В 11:00 в «Синара-центре» (Верх – Исетский бульвар, 15/4) состоится пресс-завтрак, посвященный «Уральской неделе туризма». В программе: обсуждение туристических планов на 2025 год; обсуждение актуальных вопросов туристической отрасли Уральского региона.

В 12:00 на стадионе «Екатеринбург Арена» (ул. Репина, 5) состоится открытие новой площадки для проведения церемоний бракосочетания. В рамках открытия пройдут торжественные регистрации брака.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднику Весны и Труда. О запланированных первомайских мероприятиях в городах региона, новых форматах акций, проекте «Профсоюзный адвокат», а также о повышении цифровой грамотности сотрудников свердловских предприятий расскажут председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, председатель Свердловской областной организации горно-металлургического профсоюза России Валерий Кусков и председатель Свердловской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Татьяна Трошкина.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная победе уральского гонщика Сергея Карякина в международных гонках по ралли-рейдам в ОАЭ. Об особенностях гонки в каждом из этапов, сложностях, возникших в ходе соревнований, а также о подготовке к новым международным стартам, включая ралли «Шелковый путь», расскажет мастер спорта России международного класса, победитель ралли «Дакар» и «Шелковый путь» Сергей Карякин.

В 17:00 в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» совместно с музеем истории Екатеринбурга представит выставочный проект «Восточный эшелон. История спасения коллекций древнего Херсонеса». Участие в мероприятии примет глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Выставка будет работать с 24 апреля по 2 сентября на площадке музейно-креативного кластера «Л52» (ул. Бажова, 124А, подъезд № 2), в выставочном пространстве «Наука в большом городе».

В 19:00 в креативном кластере «Л52» (пр. Ленина, 52) начнется паблик-ток Василия Христофорова «Рассекречивание документов российских архивов и организация доступа к ним (1991-2024): общественно-политические нарративы». Мероприятие проводится при участии Ассоциации жертв политических репрессий.

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