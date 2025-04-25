25 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

25 апреля, пятница

В 09:10 с территории электродепо «Калиновское» (ул. Совхозная, 17) на линию отправится брендированный состав, оформленный к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участие в мероприятии примет глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная всероссийской научно-практической конференции к 80-летию Великой Победы. О программе конференции, вопросах сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и противодействии фальсификации истории расскажут директор Института международных отношений и политологии РГГУ, член-корреспондент РАН, д. ю. н. Василий Христофоров, декан факультета международной политики и безопасности Университета «Союз – Никола Тесла» (Белград), д. п. н. Виолета Рашкович-Талович, профессор кафедры отечественной истории, историографии, теории и методологии истории Адыгейского государственного университета, д. и. н. Елена Малышева, профессор кафедры истории России Белорусского государственного университета, д. и. н. Вячеслав Меньковский, главный научный сотрудник Евразийского национального университета им. Льва Гумилева (Астана), д. и. н. Альбина Жанбосинова и профессор кафедры истории России УрФУ, заместитель директора по науке Института истории и археологии УрО РАН, д. и. н. Константин Бугров. Всероссийская конференция «Победа над фашизмом в контексте современных вызовов России» организована Институтом истории и археологии УрО РАН. Она проходит в Екатеринбурге и Заречном 24 и 25 апреля.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов проекта «Большая музыка в малые города» в Свердловской области. Об основных итогах, географии участников проекта и поддержке юных музыкантов из малых городов расскажут президент фонда поддержки проектов в области культуры «Мост искусств», заслуженный артист России Виктор Ямпольский, проректор по научной и проектной работе Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, кандидат искусствоведения, доцент Галина Денисова и директор детской школы искусств Новоуральского городского округа Никита Мерзлов.

В 13:00 в Музее воды на базе ФГБУ РосНИИВХ (ул. Мира, 23, 2 этаж) состоится одно из мероприятий в рамках проектной экосмены фестиваля для будущих экологов «Эко Профи», который проводится при поддержке департамента образования и комитета экологии администрации Екатеринбурга.

15:00 сотрудники Администрации города Екатеринбурга выйдут на традиционный общегородской субботник в Дендропарк (улица 8 Марта, 37а). Глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в мероприятии и расскажет о предварительных итогах месячника чистоты.

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