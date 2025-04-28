28 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

28 апреля, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к акции «Бессмертный полк» в городах трудовой доблести Свердловской области. О программе шествия «Бессмертный полк» в городах региона, ожидаемом количестве участников, почетных гостях, мерах безопасности и праздничных мероприятиях расскажут глава Екатеринбурга Алексей Орлов, глава Каменска-Уральского городского округа Алексей Герасимов, заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров и председатель думы городского округа Верхняя Пышма Иван Зернов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная гастролям Государственного русского театра драмы им. Ф. А. Искандера в Екатеринбурге. О программе гастролей, культурных смыслах постановок, участниках театрального проекта, а также о реализации «Больших гастролей» в регионе расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, заместитель генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Росконцерт» Светлана Кондратьева, директор Екатеринбургского театра юного зрителя Сергей Радченко и директор Государственного русского театра драмы им. Ф. А. Искандера (Абхазия) Ираклий Хинтба.

В 15:00 в Белоярском (ул. Ленина, 263, администрация Белоярского округа) по инициативе главы округа Григория Вихарева открывается первый в Свердловской области центр психологической помощи участникам СВО и членам их семей. Руководитель проекта военный психолог, участник войны в Афганистане, первой и второй чеченских войн, специальной военной операции подполковник Сергей Колосов проведет первые индивидуальные сессии с ветеранами СВО и расскажет о кейсах в рамках проекта. Проект реализуется совместно с организацией «Герои Урала» при поддержке муниципального координатора фонда «Защитники Отечества».

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