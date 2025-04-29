29 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

29 апреля, вторник

С 9:00 до 14:00 в КЦ «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3, многофункциональный зал) пройдет акция «День красоты и социального обслуживания» для ветеранов в рамках Всероссийской благотворительной акции «Весенняя неделя добра» и мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Организаторы: администрация Кировского района под патронажем городского департамента потребительского рынка и услуг. Акция пройдет для людей старшего возраста (ветеранов общественных организаций, пенсионеров), в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В 11:15 в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга (ул. Машиностроителей, 19, зал № 506) начнется рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении ООО «Глобусресурс». Предприятие является поставщиком питания МАОУ СОШ № 178, в которой на прошлой неделе отравились дети. Судья: Анна Иванова.

В 13:30 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на совместное выездное заседание в ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» (ул. Халтурина, д. 44а) оправятся постоянная комиссия гордумы по социальной защите и здравоохранению и постоянная комиссия по безопасности жизнедеятельности населения. В повестке вопрос «О динамике потребления алкогольной продукции в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и об антиалкогольной политике Свердловской области, способствующей ограничению употребления алкоголя».

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная началу мотосезона в Свердловской области. О статистике правонарушений и аварийности с участием мотоциклистов в регионе, безопасном поведении на дороге, взаимодействии ведомств и общественных организаций, а также о популяризации мотоциклетного спорта расскажут руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области капитан полиции Галина Кравченко, заведующий приемным отделением городской травматологической больницы № 36 Екатеринбурга Абсатар Абдыганиев и представитель мотосообщества «Мотоджимхана Екатеринбург Team» Сергей Чиркунов.

В 15:00 в амфитеатре Литературного квартала (Екатеринбург, ул. Пролетарская, 14) состоится мероприятие «Марафон Победы». В течение 2 часов на сцене будут выступать лекторы общества «Знание». Прозвучат хроника основных событий Великой Отечественной войны, тексты писем с фронта, из блокадного Ленинграда, стихотворения, написанные в годы войны. Участники марафона вместе со зрителями исполнят песни военных лет.

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