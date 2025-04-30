30 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

30 апреля, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная анализу социально-экономического развития регионов УрФО по итогам 2024 года. О тенденциях социально-экономического развития регионов УрФО в 2024 году, состоянии рынка труда и уровне доходов населения, реакции экономики на изменение геополитической обстановки в мире и перспективах сохранения устойчивости в 2025 году расскажут директор Института экономики УрО РАН, д.э.н. Юлия Лаврикова, заместитель директора Института экономики УрО РАН по научной работе, к.э.н. Арина Суворова, руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, д.э.н. Ольга Козлова и руководитель сектора экономических проблем отраслевых рынков Института экономики УрО РАН, к.э.н. Григорий Коровин.

В 13:00 в Основинском парке стартует марафон в честь 80-летия Победы. В программе: забег, развлечения от аниматоров, полевая кухня.

В 15:00 в дендропарке (ул. 8 Марта, 37а) запланирован общегородской субботник, в котором примут участие сотрудники администрации Екатеринбурга. Глава города Алексей Орлов расскажет журналистам о предварительных итогах месячника чистоты.

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