6 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

6 мая, среда

В 10:30 состоится открытие площадки для собак под Макаровским мостом (ул. Гражданская, 21). В программе: показательная тренировка собак, торжественное перерезание ленточки. В мероприятии планируется участие главы Екатеринбурга Алексея Орлова, руководителя администрации Железнодорожного района Виталия Першина, директора департамента благоустройства Тамары Благодатковой, депутата Екатеринбургской городской думы и заместителя генерального директора – директора по девелопменту «УГМК-Застройщик» Дмитрия Сторожилова, директора компании Urban Green Юлии Сорокиной.

В 11:45 в Среднеуральске состоится торжественная церемония зажжения Вечного огня на мемориальном комплексе, посвященном среднеуральцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (ул. Уральская, 23). Мероприятие пройдет в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная популяризации темы донорства костного мозга и старту Всероссийской эстафеты факела «Огонь жизни» в Екатеринбурге. О целях проекта, маршруте эстафеты в Екатеринбурге, критериях выбора факелоносцев и программе мероприятий расскажут главный врач станции переливания крови ФМБА России в Екатеринбурге Марина Смирнова, начальник отдела по связям с общественностью и развития донорства станции переливания ФМБА России в Екатеринбурге Анжелика Соловьева и донор костного мозга Яна Щербакова. Всероссийская эстафета факела «Огонь жизни» пройдет в 97 городах России. Она стартовала 8 апреля в Майкопе и завершится в Москве в начале ноября. В Екатеринбурге эстафета состоится 12 мая.

В 13:00 пройдет встреча Совета председателей избирательных комиссий Свердловской области с представителями СМИ. Во встрече примут участие Елена Клименко, председатель Избирательной комиссии Свердловской области и председатели нескольких территориальных избирательных комиссий региона.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с астмой. О статистике заболеваемости в Свердловской области, факторах риска развития астмы у детей и взрослых, а также о современных подходах к лечению расскажут главный внештатный детский специалист-пульмонолог министерства здравоохранения Свердловской области, врач-пульмонолог областной детской клинической больницы Ирина Шуляк и старший ординатор пульмонологического отделения, врач-пульмонолог ГКБ № 33 Алексей Кривоногов.

В 13:00 состоится пресс-тур, посвященный старту посевной кампании в Свердловской области. Специалисты агрофирмы «Патруши» продемонстрируют работу техники в полях. Мероприятие состоится по адресу: Сысертский район, село Патруши, ул. Колхозная, 18.

В 15:00 в театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) пройдет торжественное собрание, посвященное празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В 18:00 студенты радиофака УрФУ помоют памятник изобретателю радио Александру Попову – ежегодная акция пройдет накануне Дня радио. К студентам присоединится дирекция факультета.

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