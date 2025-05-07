7 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

7 мая, среда

В 10:00 состоится пресс-тур, посвященный первой прямой поставке свежей клубники из Республики Киргизия. Мероприятие пройдёт по адресу: Сысертский район, пос. Октябрьский, ул. Мира, 2Б. Ожидается, что в мероприятии примут участие заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Светлана Терехова, представители Россельхознадзора и руководитель компании-импортера фруктов и овощей «Флагман» Евгений Розенблит.

В 10:30 состоится торжественное возложение цветов к памятнику Александру Попову (Екатеринбург, Ленина, 39, сквер у Главпочтамта). В 11:00 стартует День открытых дверей в музее радио имени А.С. Попова в честь Дня радио (Екатеринбург, Розы Люксембург, 9/11). Жители и гости региона смогут бесплатно посетить экспозиции музея и узнать больше о значении радиосвязи в современной жизни. В 18:00 в музее радио откроется выставка «Веселый радиоприём» художника Максима Смагина.

В 10:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 7А) будет оглашен приговор гражданину Йеменской Республики, бывшему студенту одного из вузов. По версии органов следствия, на улицах Екатеринбурга подсудимый Каид Рами Салех Яхья подкрадывался к девушкам и хватал их за разные части тела. Одной из потерпевших стала молодая женщина, которая в момент нападения шла с малолетним сыном. Судья Павел Неретин.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию 80-летия Великой Победы в Екатеринбурге и обеспечению безопасности во время массовых мероприятий. О программе праздничных мероприятий в городе, альтернативных форматах «Бессмертного полка», а также об обеспечении безопасности на дорогах и в местах массового скопления людей расскажут директор Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Титова, директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» по Свердловской области Сергей Боровиков, заместитель главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Денис Митряшов и заместитель начальника Управления вневедомственной охраны по Екатеринбургу полковник полиции Дмитрий Семенов.

В 14:00 стартует день настольных военно-стратегических игр «Настольный фронт» в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Екатеринбург, Малышева, 46). В течение четырех часов участников мероприятия познакомят с настольными играми, охватывающими разные аспекты войны – от масштабных фронтовых операций до тактических боев небольших подразделений. Будут представлены как классические варгеймы, так и современные разработки, отличающиеся глубиной, реализмом и увлекательным игровым процессом.

В 15:00 состоится торжественное открытие литературного фестиваля «Этих дней не смолкнет слава» в Свердловской областной межнациональной библиотеке имени П.П. Бажова (Екатеринбург, Академика Бардина, 28).

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