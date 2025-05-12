12 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

12 мая, понедельник

В 10:00 в Историческом сквере (ул. Горького, 4А) будет старт эстафете «Огонь жизни», направленной на развитие донорства костного мозга. Благотворительный забег проходит с апреля по ноябрь 2025 года. За это время факелоносцы из различных регионов пронесут факел эстафеты через 100 городов. Маршрут пройдет по историческому центру города. Факел «Огонь жизни» пронесут мимо площади 1905 года, правительства Свердловской области, Законодательного собрания Свердловской области, театра драмы, Ельцин-центра, Дворца игровых видов спорта, ККТ «Космос», Храма на Крови и Дома Севастьянова. Финиш – в Историческом сквере.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная началу дачного сезона в Свердловской области. О безопасности на садовых участках и мерах предосторожности при обращении с удобрениями, современных методах селекции, особенностях выбора семян и саженцев, а также о прогнозе погоды и урожайности расскажут заместитель руководителя Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Татьяна Патрушева, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин, председатель Свердловского регионального отделения Союза садоводов России Надежда Локтионова и начальник отдела агрометеорологии Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Саваринюк.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная популяризации здорового образа жизни в Свердловской области. О формировании полезных привычек и мотивации к здоровому образу жизни у жителей региона, рекомендациях по организации питания, а также о подготовке организма к лету расскажут заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, главный внештатный специалист по ЛФК и спортивной медицине министерства здравоохранения Свердловской области Михаил Чулошников и врач-диетолог, инструктор ЛФК областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Гусева.

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